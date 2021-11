Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ohne Betriebserlaubnis unterwegs

Lahr (ots)

Die Lautstärke des Motors eines Zweirades veranlasste die Beamten am Dienstagabend in der Kruttenaustraße zu einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie gegen 17:30 Uhr fest, dass an dem Leichtkraftrad des jugendlichen Lenkers Zubehör im Endschalldämpfer fehlte und infolgedessen die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Weiterfahrt wurde bis zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis durch die Polizisten untersagt.

/sch

