POL-OG: Rheinau, Freistett - Terassentür aufgebelt

Rheinau (ots)

Ein Haus in der Tiefentalstraße ist am Dienstagabend das Ziel eines Einbrechers gewesen. Der Unbekannte drang hierbei zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein und durchwühlte anschließend sämtliche Räume. Mit Schmuck und Uhren im Gepäck gelang es dem Ganoven unerkannt zu entkommen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

