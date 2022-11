Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch / -Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (09.11.2022) und Donnerstag (10.11.2022) zwei E-Scooter am Sillenbucher Markt und in der Bolzstraße gestohlen. Ein 69-jähriger Besitzer sicherte am Mittwoch seinen E-Scooter der Marke Telefunken mit einem Spiralschloss gegen 17.30 Uhr an einem Fahrradständer im Bereich des Sillenbucher Markts. Als er gegen 20.00 Uhr wieder kam, war der E-Scooter, mit dem Versicherungskennzeichen 700 EKA, im Wert von über 800 Euro weg. An der Bolzstraße stahlen die unbekannten Täter am Donnerstag zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr einen schwarzgrünen E-Scooter der Marke Soflow, welcher zuvor von seinem 26-jährigen Besitzer an einem dortigen Fahrradständer gesichert wurde. Der E-Scooter der Marke Soflow hat einen Wert von zirka 750 Euro und hat das Versicherungskennzeichen 306 HRF. Zeugen werden gebeten, sich in dem Fall am Sillenbucher Markt an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 und in dem Fall in der Bolzstraße an das Polizeirevier Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

