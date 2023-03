Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am 28.02.2023 gegen 19:07 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Iggelheimer Straße zu einem Parkunfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 29-Jähirge Unfallverursacher lediglich einen Führerschein, ausgestellt von einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat hatte, obwohl er bereits über ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist. Gegen den Mann wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die sich aus der Fahrerlaubnisverordnung ergebenden Fristen zur Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse

