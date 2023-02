POL-PDMT: Montabaur - Diebstahl eines Radladers

Bad Marienberg (ots) - Am Freitag, 10.02.2023 kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Marienberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Pkw, der in einer Parkbucht neben der Fahrbahn abgestellt wurde, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

