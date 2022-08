POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - Am 4. August kam es zu mehreren Sachbeschädigungen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Lehrter Feld in Haselünne. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 23 Uhr wurden vermutlich mittels eines Akkubohrers zwei Löcher in die Rohre einer Bewässerungsanlage für kommerzielle Landwirtschaft gebohrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zudem wurde an dem Tattag ein Standmotor mit ...

