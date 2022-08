POL-EL: Haren - Opel beschädigt

Surwold (ots) - Zwischen Freitag und Montag entwendeten bislang unbekannte Täter die Katalysatoren von drei Pkw. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit auf dem Hof eines Automobilhändlers an der Straße Querkanal in Surwold abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

