POL-EL: Haren - VW beschädigt

Lingen (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Montag versucht, in eine Gaststätte an der Bramharstraße in Lingen einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr