Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 4. August kam es zu mehreren Sachbeschädigungen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Lehrter Feld in Haselünne. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 23 Uhr wurden vermutlich mittels eines Akkubohrers zwei Löcher in die Rohre einer Bewässerungsanlage für kommerzielle Landwirtschaft gebohrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zudem wurde an dem Tattag ein Standmotor mit Farbe beschmiert (wir berichteten). Bereits am 25. Juli kam es auf dem landwirtschaftlichen Anwesen zu einer weiteren Sachbeschädigung: Unbekannte Täter füllten Sand in den Tank eines dort abgestellten Traktors der Marke "John Deere". Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise oder auffällige Beobachtungen im Nahbereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

