Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Büro

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter an der Rückseite eines Bürogebäudes an der Krummen Weide ein Fenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten Goldschmuck in noch nicht bezifferbarem Wert.

