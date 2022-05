Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Durch Innenstadt gerast

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.03 Uhr fiel Beamten der Polizei Detmold ein blauer BMW auf der Nordstraße auf. Das Fahrzeug stand bei Rotlicht auf der Rechtsabbiegespur zur Lemgoer Straße in Richtung Innenstadt. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, gab der Fahrer Vollgas und fuhr mit durchdrehenden Reifen an. Allerdings musste er im Anschluss sofort eine Vollbremsung machen, da zwei Fußgänger die Lemgoer Straße bei Grünlicht überquerten. Aufgrund der Fahrweise entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle des BMW. Der Fahrer gab allerdings Vollgas und fuhr unter maximaler Beschleunigung mit deutlich über 100 km/h in Richtung Innenstadt. Aufgrund der hohen Motorleistung von über 300 PS konnte der Fahrer den Abstand zum folgenden Streifenwagen deutlich vergrößern und bog in die Georgstraße ab, die er ebenfalls mit maximal möglicher Geschwindigkeit befuhr und die Beamten ihn aus den Augen verloren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug einige Minuten später in der Straße "Am Gelskamp" angetroffen und anhand des Kennzeichens eindeutig identifiziert werden. Die Fahrzeuginsassen wurden in unmittelbarer Nähe angetroffen und der in Lage wohnende Fahrer eindeutig identifiziert. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand leicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Der ebenfalls aus Lage stammende Fahrzeughalter wurde als Beifahrer identifiziert. Beide stritten jedoch ab, mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein. Zwei weitere Fahrzeuginsassen aus Detmold (21 und 25 Jahre) machten keine Angaben. Entsprechende Strafverfahren gegen den 24-jährigen Fahrer wegen der Durchführung eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss sowie gegen den 25-jährigen Fahrzeughalter wegen der Zulassung der genannten Tatbestände wurde eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell