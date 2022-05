Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Detmold mit dem VW ihrer Mutter die Georgstraße in Richtung Sylbeckestraße. Als sie die Lemgoer Straße querte, prallte sie mit einem Audi einer Fahrschule zusammen, der auf der Lemgoer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war und von einer 18 Jahre alten Fahrschülerin geführt wurde. Der 30-jährige Fahrlehrer saß dabei auf dem Beifahrersitz. Beide konnten die Kollision mit dem VW nicht vermeiden. Bei der Unfallaufnahme gab die 38-jährige zu, nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein, den Pkw hatte sie ohne Erlaubnis ihrer Mutter in Betrieb genommen. Zudem stellten die Beamten bei der Dame Hinweise auf einen Drogenkonsum fest, ein entsprechender Test verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet. Zur Unfallursache gaben beide Fahrerinnen an, "bei Grün" gefahren zu sein.

