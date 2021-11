Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Voxtrup - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 19.00 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem Zweiparteienhaus in der Eichenallee zu schaffen. Mittels grober Gewalt an einem Fenster verschafften sich die Personen Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss und durchwühlten hier einige Räume und Schränke. Aus bislang unbekannten Gründen verließen die Einbrecher das Haus ohne Diebesgut an sich genommen zu haben. Gegebenenfalls wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört. Zeugen, die zur o.g. Uhrzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder 2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell