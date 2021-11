Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Vehrte: Täterfestnahme nach versuchtem Dieseldiebstahl

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend gegen kurz vor 21 Uhr, beobachtete der Besitzer eines Baggers über eine angebrachte Videokamera, dass sich soeben unbekannte Personen an diesem zu schaffen machten und vermutlich Kraftstoff daraus entwendeten. Die Baumaschine war auf einem privaten Baustellengelände "Im Wellbrock" abgestellt. Unmittelbar nach der eingehenden Meldung machten sich mehrere Streifen auf den Weg nach Belm. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Beamte unweit vom Tatort einen Kastenwagen feststellen und kontrollierten diesen. Im Inneren saßen zwei männliche, 37 und 46 Jahre alte Personen. Auf der Ladefläche stellten die Polizisten mehrere leere Benzinkanister und Abpumpschläuche, sowie acht hochwertige Autoreifen fest. Wie sich später herausstellte wurden die Räder kurz zuvor von einem Autohof "Am Hager Hof" gestohlen. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände, um an ihr Diebesgut zu gelangen. Die beiden Männer aus Georgien wurden zu einer Polizeidienststelle verbracht und am Mittwoch einem Richter des AG Osnabrück vorgeführt. Dieser verurteilte die geständigen Beschuldigten im Eilverfahren jeweils zu einer Geldstrafe im fünfstelligen Bereich. Das mitgeführte Fahrzeug wurde vom Gericht als Tatmittel eingezogen.

