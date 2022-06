POL-H: Garbsen-Berenbostel: Auffälliger Pick-up-Truck entwendet - Polizei bittet um Hinweise (mit Foto)

Hannover (ots) - Einen Tag nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen im hannoverschen Stadtteil Döhren sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag, 19.06.2022, an, dass der 16-Jährige nicht auf freiem Fuß bleibt. Er steht im Verdacht, im Rahmen eines Streits an der ...

mehr