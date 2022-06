Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Nach Messerangriff: Haftrichter schickt Tatverdächtigen zu versuchtem Tötungsdelikt in Hannover-Döhren in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Einen Tag nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen im hannoverschen Stadtteil Döhren sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag, 19.06.2022, an, dass der 16-Jährige nicht auf freiem Fuß bleibt. Er steht im Verdacht, im Rahmen eines Streits an der Hildesheimer Straße am Samstagabend mit einem Messer den 25-Jährigen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung zu dem Sachverhalt finden Sie im Internet unter folgendem Link: http://presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5251658

