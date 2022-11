Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen am Neckar/A8 - Anhänger löst sich vom Auto

Am Mittwoch kam es auf der A8 zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 4.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Dacia und Anhänger in Richtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen löste sich der Anhänger aus unbekannter Ursache und fuhr unkontrolliert auf der Autobahn. Ein dahinter fahrender 50-Jähriger mit seinem Renault Kleinlaster konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Anhänger. Die Ladung, Haushaltsgegenstände, verteilte sich großflächig auf der Autobahn. Verletzt wurde niemand. Am Renault und Anhänger entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Durch die verlorene Ladung musste die Autobahn in Fahrtrichtung München bis etwa 6 Uhr voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aktuell dauern die Reinigungsarbeiten noch an (Stand 8:20 Uhr).

+++++++ 2315271(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

