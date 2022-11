Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Kontrollen in der Weihnachtszeit

Die Polizei sorgt auch auf Weihnachtsmärkten für Sicherheit.

Die Polizei appeliert an die Besucher von Weihnachtsmärkten, auf Ihre Wertsachen aufzupassen. Außerdem gibt sie Tipps zum Schutz vor Taschendieben.

In der Vorweihnachtszeit gehört er für viele Menschen einfach dazu: Der Bummel auf dem Weihnachtsmarkt. Häufig sind die Märkte voll von Menschen, es herrscht Gedränge. Das Gedränge ist auch bei Taschendieben beliebt, um in der Menge unbemerkt zuzuschlagen. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2019 im Polizeipräsidium Ulm insgesamt 182 Taschendiebstähle angezeigt, 2018 waren es mit 190 Fällen ähnlich viele. Nachdem in den letzten beiden Jahren, auch bedingt durch Corona, kaum Weihnachtsmärkte stattfanden, sanken die Zahlen in 2020 auf 40 Fälle sowie in 2021 auf 34 Fälle.

Da in diesem Jahr wieder viele Weihnachstmärkte stattfinden, rechnet die Polizei mit einem deutlichen Anstieg an Diebstählen.

"Taschendiebe sind häufig professionell und international agierende Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind", sagt die Polizei. Die meisten Fälle von Taschendiebstahl bleiben unaufgeklärt, da die Opfer die Tat häufig nicht gleich bemerken.

Wer die Tipps der Polizei beachtet, kann sich schützen:

- Taschendiebe lassen sich manchmal an einem "typischen suchenden Blick" erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Achten Sie daher auf Ihr Umfeld. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite des Körpers oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine Geldbörse, die am Gürtel sicher befestigt ist. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab und behalten Sie sie im Blick.

Die Aufstellung, welche Tricks Taschendiebe anwenden, sowie mehrere Kurzfilme, die sie unter dem nachfolgenden Link finden, veranschaulichen das Vorgehen der Diebe: https://www.polizeiberatung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

