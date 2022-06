Polizei Dortmund

POL-DO: Verletzter Rollerfahrer in Dortmund-Schüren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0660

Am 12.Juni ereignete sich auf der Straße Am Remberg in Dortmund-Schüren ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam um ca. 17:45 Uhr ein 70-jähriger Rollerfahrer auf der Straße am Remberg zu Fall. Bisherige Ermittlungen deuten auf einen Alleinunfall hin. Bei dem Sturz verletzt sich der Dortmunder so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Nach jetzigem Erkenntnisstand besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell