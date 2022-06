Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer stürzt bei rücksichtlosem Wendemanöver eines Autofahrers in Lünen - eine Person verletzt, eine uneinsichtig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 658

Am Samstagmorgen (11. Juni) stoppten Zeugen gegen 10.10 Uhr einen Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Bebelstraße in Lünen. Der 78-jährige Lüner hatte beim Wenden seines Autos einen herannahenden Radfahrer übersehen.

Nach Zeugenangaben wendete der Senior seinen Mitsubishi, ohne dabei Rücksicht auf den 43-jährigen Radfahrer aus Dortmund zu nehmen. Der Radfahrer musst stark abbremsen und auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht am Bein. Rettungskräfte übernahmen die Versorgung der Verletzungen vor Ort.

Nach dem Unfall parkte der Autofahrer sein Fahrzeug und begab sich in die dortige Bäckerei. Auch der Hinweis einer Zeugin, dass seinetwegen soeben ein Radfahrer zu Fall gekommen sei, schien ihn nicht zu beeindrucken. Mit der "Brötchentüte" in der Hand verließ er die Bäckerei, setzte sich in sein Auto und schaltete den Blinker ein. Ein Lkw-Fahrer parkte jedoch so, dass er 78-Jährige sich nicht entfernen konnte.

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund nahmen den Unfall auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 800 Euro.

Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Versuchs des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

