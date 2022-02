Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Dieseldiebstahl - Sattelauflieger gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) in ein Vereinsheim in der Huberstraße ein. Die Täter verschafften sich über die Eingangstür Zutritt zum Gebäude und konsumierten im Vereinsraum mehrere Getränke. Es entstand circa 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Petersberg. In der Lehnerzer Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) mehrere hundert Liter Diesel im Wert von circa 1.100 Euro. Die Täter brachen dazu den Tankdeckelverschluss eines Lkws sowie den Verschluss eines Kraftstofffasses auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelauflieger gestohlen

Fulda. Zwischen Freitagmorgen (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) stahlen Unbekannte in der Werner-von-Siemens-Straße einen Sattelauflieger mit dem Kennzeichen GDA 96684. Der Auflieger stand auf einem Parkplatz neben einem Logistikunternehmen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell