Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Dekoration entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Von einem grauen Mercedes-Benz Sprinter entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (12.02.) und Montagmorgen (14.02.) die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-MV 105". Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Friedewalder Straße im Stadtteil "Hohe Luft" abgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 50 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dekoration gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten Donnerstagnacht (10.02.), gegen 0.50 Uhr, Blumenschmuck, der im Bistro einer Tankstelle in der Straße "An der Haune" stand. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 10 Euro. Die unbekannten Täter flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell