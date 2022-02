Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Arbeitsmaschine beschädigt

Hauneck. In der Zeit von Mittwoch (09.02.), 16 Uhr, bis Donnerstag (10.02.), 12 Uhr, stand eine selbstfahrende Arbeitsmaschine eines Bauunternehmens in der Rhönstraße am rechten Fahrbahnrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug aufgrund einer Baustellenabsperrung zu wenden und touchierte dabei die Arbeitsmaschine. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

20.700 Euro Schaden durch wegrollenden Pkw

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.02.), gegen 14.20 Uhr, standen die Fahrzeuge eines 54-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis sowie eines 22-Jährigen und einer 23-Jährigen (beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in dieser Reihenfolge geparkt am linken Fahrbahnrand in der "Unteren Frauenstraße". Der 54-Jährige verließ sein Fahrzeug, ohne es ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug rollte daraufhin eigenständig gegen den Pkw des 22-Jährigen und dieser wiederum gegen den Pkw der 23-Jährigen, ehe er an einer Hauswand zum Stillstand kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.700 Euro.

Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Hauneck. Am Freitag (11.02.) gegen 18.20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld mit seinem Pkw die L3170 aus Richtung Bodes in Fahrtrichtung Eitra. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum und kam zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Nach Unfallflucht - Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweise

Bad Hersfeld. Montagnacht (14.02.), gegen 0.10 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Abt-Michael-Straße in Richtung Hainstraße. Der Fahrer bog nach derzeitigen Erkenntnissen verbotswidrig nach links ab, um auf die Hochbrücke stadtauswärts zu fahren. In einer scharfen Linkskurve ist der Unbekannte über einen Fahrbahnteiler gefahren und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld wurde bei einer Streifenfahrt auf die frischen Unfallspuren aufmerksam und traf einen aufmerksamen Zeugen an, der Hinweise geben konnte. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes-Benz GLE handeln soll. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführenden dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ulrichstein. Am Samstag (12.02.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Ford Fiesta die Landesstraße 3139 aus Schotten kommend in Richtung Rebgeshain. Ein 53-jähriger Mercedes Benz-Fahrer kam ihm entgegen und wollte an der Kreuzung nach links zur Landesstraße 3291 abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

