Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden

Fulda (ots)

Zu einem Zusammenstoß auf der Künzeller Straße in Fulda kam es am Samstag, 12.02. vormittags gegen 09.30 Uhr. Ein 85-jähriger Mann aus Fulda wollte mit seiner Mercedes B-Klasse vom Parkplatz der Gärtnerei Neuhann auf die Künzeller Straße stadtauswärts in den fließenden Verkehr einfahren und achtete dabei nicht auf einen von links kommenden BMW X 7, der von einem 35-jährigen Mann aus Flieden gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500,-EUR geschätzt.

Berichterstatter: Greif, PHK - Polizeistation Fulda

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell