Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Ein Mehrfamilienwohnhaus in der Bahnhofstraße im Ortsteil Merlau war am Sonntag (13.02.) Ziel unbekannter Täter. Zwischen 11 und 21.30 Uhr verschafften sie sich durch die Hauseingangstür Zugang zum Treppenhaus. Im zweiten Obergeschoss öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Unbekannten flüchteten mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell