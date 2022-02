Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Fulda. In der Donaustraße wurde am Sonntagnachmittag (13.02.), gegen 16.45 Uhr, ein 18-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der 18-Jährige aus Fulda war zu Fuß im Bereich der Donaustraße unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Mann nach Zigaretten gefragt wurde. Als der Fuldaer dies verneinte, schlug der Täter ihm mehrmals ins Gesicht. Der 18-Jährige fiel daraufhin leicht verletzt zu Boden. Er kann den flüchtigen Täter wie folgt beschreiben: Es soll sich um eine männliche Person, circa 190 cm groß, mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (09.02.) und Freitagmittag (11.02.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-AS 720 von einem Fiat Ducato. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle im Birkenweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Im Akazienweg brachen Unbekannte am Freitagabend (11.02.), zwischen 19 Uhr und 24 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Danach durchsuchten sie die Wohnräume und stahlen Bargeld, mehrere Handtaschen und Schmuck im Gesamtwert von circa 50.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

