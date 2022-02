Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheiben von Schule eingeworfen - Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Scheiben von Schule eingeworfen

Schlitz. Mit Steinen warfen unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) drei Scheiben einer Schule in der Schlesische Straße ein und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Ein Geschäft in der Straße "Roßmarkt" war in der Nacht zu Montag (14.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Scheibe der Ladentür verschafften sie sich Zugang. Mit Diebesgut - darunter eine große Anzahl an Feuerzeugen und eine geringen Menge Bargeld - flüchteten sie. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

