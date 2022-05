Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gewaltsam in Wohnung eingedrungen

Borken (ots)

Ob die Täter bei ihrem Wohnungseinbruch in Borken Beute machten, steht noch nicht fest. Die Unbekannten hatten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Ahauser Straße aufgebrochen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden in mehreren Räumen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr. Ein Zeuge gab an, dass ihm im Haus am Mittwoch gegen 12.00 Uhr zwei unbekannte Männer begegnet seien. Er beschrieb die Personen wie folgt: ca. 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, normale Statur. Diese Beobachtung wurde von einer weitere Zeugin ergänzt: Sie hatte gegen 12.00 Uhr einen weißen Transporter sehr langsam an dem Haus vorbeifahren sehen. Ob diese Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch stehen, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell