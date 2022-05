POL-BOR: Rhede - Gegen stehenden Wagen gefahren

Velen (ots) - Erheblich zerkratzt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag ein parkendes Auto in Velen. Das beschädigte Fahrzeug hatte auf einem Grundstück an der Kolpingstraße gestanden, als es zu der Tat kam. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

