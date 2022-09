Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (04.09.) befuhr die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers die K61 in Richtung Abzweigung Zarnekauer Siedlung. Auf der Strecke kam ihr ein Pkw entgegen, der sich in einem Überholvorgang befand. Die Ostholsteinerin versuchte auszuweichen, es kam jedoch trotzdem zu einer Berührung der Fahrzeuge. Der Verursacher setzte sich vom Unfallort ab, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Gegen 18:00 Uhr benutzte eine junge Ostholsteiner mit ihrem schwarzen Piaggio Motorroller die K61. Sie kam aus Richtung Röbel und wollte in Richtung Zarnekauer Siedlung fahren. Im Gegenverkehr kam ihr ein dunkelgrauer Pkw entgegen, der gerade ein anderes Kraftfahrzeug überholte. Obwohl sich die Rollerfahrerin so weit wie möglich nach rechts orientierte, kam es zu einer Berührung zwischen Pkw und Motorroller. Der linke Außenspiegel des Rollers brach aus der Verankerung. Die Fahrerin konnte ihr schlingerndes Fahrzeug noch abfangen und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Der/Die Fahrer/in des Pkw hielt nach dem Unfall nicht an, sondern setzte den Weg fort. Die Rollerfahrerin suchte nach einiger Wartezeit ihre Wohnanschrift auf.

Die Mutter des Mädchens meldet sich bei der Polizei und brachte den Sachverhalt zur Anzeige. An dem Motoroller entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR.

Die Polizei in Süsel hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um ein dunkelgraues Fahrzeug, eventuell ein SUV, handeln. Mögliche Zeugen des Sachverhalts, sowie der/die Fahrer/in des überholten Pkw, werden gebeten sich bei der Polizeistation Süsel unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per E-Mail Suesel.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

