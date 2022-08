Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montag (22.08.2022) 21:00 Uhr bis Dienstag (23.08.2022) 10:00 Uhr brachen derzeit unbekannter Täter in zwei Gartenparzellen in der Kleingartenanlage im Bastenhorstweg ein. In beiden Fällen wurden die Türen gewaltsam aufgehebelt. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 400,- Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Personen im Bastenhorstweg gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

