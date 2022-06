Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise und Zeugen gesucht: Toilettenanlagen am Kurkölner Platz stark beschädigt

Olpe (ots)

In der Nacht von Dienstag (24. Mai) auf Mittwoch (25. Mai) haben Unbekannte die öffentliche Toilettenanlage am Kurkölner Platz schwer beschädigt. Nach derzeitigem Stand wurden zunächst am 20. Mai durch Jugendliche die Türen der Toilettenanlagen eingetreten. In derselben Woche stellte dann ein Mitarbeiter der Stadt fest, dass in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai auch im Inneren der Toiletten Einrichtungsgegenstände beschädigt wurden. Ob es sich bei den Tätern, welche die Türen eingetreten und die Toilettenanlagen beschädigten haben, um dieselben Personen handelt, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

