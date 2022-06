POL-OE: Motorrollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Finnentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (1. Juni) gegen 07:05 Uhr auf der Wilmkestraße in Hülschotten ist eine 15-Jährige verletzt worden. Die Jugendliche befand sich fußläufig auf dem Weg zur Schule, als ein 59-Jähriger mit einem Pkw die Straße von Wilmke kommend in Richtung Hülschotten befuhr. Die Jugendliche ging am rechten Fahrbahnrand entlang, da an dieser Stelle kein Gehweg vorhanden ...

mehr