Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (1. Juni) gegen 07:05 Uhr auf der Wilmkestraße in Hülschotten ist eine 15-Jährige verletzt worden. Die Jugendliche befand sich fußläufig auf dem Weg zur Schule, als ein 59-Jähriger mit einem Pkw die Straße von Wilmke kommend in Richtung Hülschotten befuhr. Die Jugendliche ging am rechten Fahrbahnrand entlang, da an dieser Stelle kein Gehweg vorhanden ist. Im Bereich einer Kurve übersah der Autofahrer die Fußgängerin und fuhr diese an. Die Jugendliche wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Pkw.

