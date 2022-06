Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike aus Garage entwendet

Wenden (ots)

Zwischen Dienstag (31. Mai, 18 Uhr) und Mittwoch (1. Juni, 16 Uhr) sind Unbekannte in eine Garage in der Nikolaus-Groß-Straße in Hünsborn eingedrungen und haben vier Fahrräder gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und öffneten von innen das Garagentor. Sie gelangten so ins Innere und entwendeten insgesamt vier hochwertige Fahrräder (drei Pedelecs und ein Herrenfahrrad), drei Ladekabel sowie diverses Werkzeug. Es entstand Sachschaden an dem Garagentor.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um folgende Modelle:

- Pedelec, Marke: Specialized, Modell: Turbo Levo Comp, Farbe: schwarz, Wert: ca. 5000 Euro - Pedelec, Marke: Specialized, Modell: Turbo Levo Comp 700 Wh, Farbe: grün, Wert: ca. 6000 Euro - Pedelec, Marke: Cube, Modell: Stereo Hybrid 140 HPC Race, Farbe: schwarz-blau, Wert: ca. 4000 Euro - Fahrrad, Marke: Ghost, Modell: weiß

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell