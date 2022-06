Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Geschäftshaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In ein Geschäftshaus in der Feldbergstraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 09/10.06.2022, eingebrochen. Der oder die Täter brach die Türe des Haupteingangs auf und kam so ins Gebäude. Im Inneren wurde anschließend eine Holztür zu einer Praxis aufgehebelt und diese durchsucht. Es wurden zwei Geldtaschen mit Bargeld entwendet. Weiterhin wurde noch eine Holztür zu einer Halle aufgebrochen. Nach jetzigem Stand wurde aus der Halle nichts entwendet. Auch im ersten Stockwerk wurde eine Türe aufgebrochen, diese führte in einen Gang mit weiteren Büros. Nach Sachlage wurde aber nicht versucht, diese Bürotüren zu öffnen. Der Sachschaden ist bislang noch nicht abzuschätzen. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Feldbergstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

