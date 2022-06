Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Beim Abbiegen in die Leitplanke geprallt - 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Samstag, 11.06.2022 gegen 20.30 Uhr ein 19 Jahre alter Fahranfänger die K 6563 von Unteralpfen kommend in Richtung Hechwihl. An der Kreuzung bei Steinbach beabsichtigte der junge Mann nach links in Fahrtrichtung Estelberg abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er beim Abbiegen nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Der 19-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, es musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand Sachschaden von 2000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell