POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall mit 14000 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise!

Die B 34 befuhren am Samstag, 11.06.2022 gegen 23.00 Uhr zwei Männer mit ihren Fahrzeugen von Waldshut kommend in Richtung Tiengen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es nach dem OBI-Kreisel zum Zusammenstoß der beiden, bei dem der 45 Jahre alte Ford Kuga Fahrer die linke Fahrbahn (Einfädelungsstreifen) und der 20 Jahre alte Nissan Micra Fahrer die rechte Fahrbahn befuhr. Nach dem Zusammenstoß kamen die Fahrzeuge zum Stillstand und die Fahrer stiegen aus. Zwei Personen aus dem Nissan stiegen ebenfalls aus und entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle. Eine weitere Person aus diesem Fahrzeug legte sich auf die Straße und klagte über starke Schmerzen. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfalldienst (07751/89630) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

