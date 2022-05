Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Westtünnen

Hamm-Rhynern (ots)

Der Polizei Hamm wurden am Dienstag, 3. Mai, weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien gemeldet.

Hierbei handelt es sich um besprühte Außenwände der Alfred-Delp-Schule und der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule jeweils an der Brehmstraße sowie um die Außenwand eines Wohnheims an der Rembrandtstraße.

Weiterhin wurden ein Metallzaun und ein Schaukasten der evangelischen Kirchengemeinde Mark-Westtünnen und ein Stromkasten jeweils an der der Dietrich-Bonhoeffer-Straße durch Graffiti beschädigt.

In allen Fällen war das Tag "MASK" in roter oder weißer Farbe zu erkennen. Die mutmaßliche Tatzeit für die Serie der Sachbeschädigungen war in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 1. Mai.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in Tatortnähe: Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell