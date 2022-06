Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einbruch in Hotelzimmer

In das Zimmer eines Gastes wurde am Samstag, 11.06.2022 zwischen 12.00 Uhr und 22.00 Uhr in einem Hotel in der Martinstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Zutritt über die verschlossene Tür ins Zimmer. Anschließend wurde das Zimmer durchsucht und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Andere Wertgegenstände blieben unberührt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

