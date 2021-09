Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrzeug gestreift und weitergefahren

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte junge Frau streifte mit ihrem Pkw am Freitag gegen 11:45 Uhr im Bereich der Parkplatzeinfahrt eines Einkaufsmarktes in der Kalkofenstraße in Herrenberg den Opel Zafira eines 74-Jährigen im Begegnungsverkehr und fuhr nach dem Unfall weiter ohne anzuhalten. Der verursachte Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Fahrzeug der jungen Frau oder zur jungen Frau selbst machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07032 2708 0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

