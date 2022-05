Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei Männer in Gewahrsam genommen. Gegen 17:20 wurden von mehreren Zeugen gemeldet, das ein 27-jähriger Mann am Fackelrondell Passanten anpöbeln würde, im Fackelbrunnen gebadet hätte und mit Bierflaschen um sich werfe. Auch im Beisein der Polizeibeamten pöbelte der Mann weiter und blockierte mehrmals den Busverkehr vor Ort. Er wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Während der Ingewahrsamnahme fing ein 42-jähriger Mann an die Beamten und Passanten anzupöbeln. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Auch er wurde in Gewahrsam genommen. |elz

