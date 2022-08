Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstabend (23.08.2022) gegen 19:25 Uhr kam es in der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Bei einem Fahrspurwechsel fuhr ein 60-Jähriger auf den PKW eines 31-Jährigen auf. In dem Auto befand noch eine 27-jährige Beifahrerin. Die schwangere Frau klagte über Kopfschmerzen und wurde zur weiteren, medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

