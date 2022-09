Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Seniorin durch Hebevorrichtung eines Müllfahrzeugs verletzt (05.09.2022)

Unterkirnach (ots)

Eine Schwerverletzte hat ein ungewöhnlicher Unfall am Montag gegen 8.30 Uhr auf der Straße "Im Marbental" gefordert. Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes waren mit einem Müll-Laster auf einer Abholtour unterwegs. Als sie eine Mülltonne wegen einer fehlenden Berechtigungsplakette nicht leerten, kam eine 71-jährige Anwohnerin an den Laster gelaufen. Sie stellte die Mitarbeiter deswegen zur Rede und geriet, noch bevor sie zurückgehalten werden konnte, in den Arbeitsbereich der automatischen Hebevorrichtung. Ein Hebearm streifte die Frau, die daraufhin zu Fall kam und beim Sturz schwere Verletzungen erlitt. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

