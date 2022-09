Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Grauen Seat Toledo gestreift

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagvormittag, zwischen 10 und 11 Uhr, ein Auto auf der "Lange Straße" gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte touchierte den auf dem Parkplatz bei der Jesu-Christi Kirche geparkten grauen Seat Toledo im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ er anschließend die Unfallörtlichkeit. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

