POL-LB: Schönaich: Fahrzeug fährt ungebremst auf Reiterin zu

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagnacht kam es gegen 23:00 Uhr in der Heusteigstraße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 35.000 Euro. Eine Polizeistreife wurde zuvor im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße auf einen 17-jährigen Audi-Lenker, der durch seine offensichtlich rasante und schnelle Fahrweise auffiel, aufmerksam und nahm die ...

mehr