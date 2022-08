Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 17-jähriger Audi-Fahrer verursacht rund 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnacht kam es gegen 23:00 Uhr in der Heusteigstraße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 35.000 Euro. Eine Polizeistreife wurde zuvor im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße auf einen 17-jährigen Audi-Lenker, der durch seine offensichtlich rasante und schnelle Fahrweise auffiel, aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf kam der Pkw vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Ende der Heusteigstraße in Fahrtrichtung Zimmerschlag nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 17-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde durch die Feuerwehr Böblingen geborgen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 17-jährige Audi-Lenker keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

