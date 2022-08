Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht bei Panzerkaserne gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich der Panzerstraße in Böblingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 52-Jährige war mit ihrem E-Bike auf dem Waldweg zwischen der Panzerkaserne und der US-Schießanlage unterwegs, als sie in einer Kurve von einem entgegenkommenden Radfahrer geschnitten worden sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie aus und stürzte. Die 52-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An ihrem E-Bike entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich um einen etwa 65 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren, einem gezwirbelten Oberlippenbart und einer Körpergröße von etwa 170 cm gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell