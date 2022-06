Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen am Freitag, 17.06.2022, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 18.50 Uhr, die Seitenscheibe eines am Waldfriedhof in Dülmen (Bischof-Kaiser-Straße) geparkten blauen VW Golfs eines 80-jährigen Dülmeners ein und entwendeten seine Geldbörse aus dem nicht abgeschlossenen ...

mehr