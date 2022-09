POL-KN: (Seitingen-Oberflacht /Lkr. TUT) - Auto gegen Baum und Unfallflucht mit hohem Schaden - ZEUGEN?

Tengen, B314 (ots) - Ein Auto ist am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 314 zwischen Tengen und Blumenfeld in das Heck eines Traktors gefahren. Ein 78-jähriger Opel-Fahrer war auf der B314 von Tengen in Richtung Blumenfeld unterwegs. Vermutlich aufgrund blendender Sonne übersah der Mann einen vorausfahrenden Traktor und kollidierte mit der Arbeitsmaschine. Durch ...

